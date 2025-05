Solteiro, Tom Brady é visto em clima de romance com modelo loira

Após a separação de Gisele Bündchen, parece que Tom Brady já fez a fila andar! Em uma festa depois do Met Gala, na última segunda-feira (5), o ex-jogador foi visto em clima divertido — e romântico — ao lado da modelo americana Kylie Vonnahme. Os dois teriam saído do local ao mesmo tempo. "O que eles fizeram depois, a gente ainda não sabe", brincou Keila Jimenez. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!