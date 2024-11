Sônia Bridi pede medida protetiva contra Rafael Cardoso após ex-genro invadir sua casa

Novos detalhes do caso envolvendo Mariana Bridi e Rafael Cardoso vieram à tona. Em agosto do ano passado, o ator teria invadido a casa da ex-sogra, Sônia Bridi, e cometido violência psicológica, moral e patrimonial, a ponto de quebrar o carro dela. A jornalista, então, entrou com um pedido de medida protetiva que impede o ex-genro de se aproximar dela, sob risco de prisão. Posteriormente, Mariana e os dois filhos obtiveram o mesmo recurso. Nas redes, Rafael tem reclamado do fato de não poder ver as crianças, mas a ex-esposa se limitou a dizer aos seguidores que se tratava de uma questão judicial.