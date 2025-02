Sucesso mundial! ‘Ainda Estou Aqui’ arrecada R$ 110 milhões nos cinemas internacionais

É do Brasil! Após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e as três indicações ao Oscar, aumentou (e muito) o interesse dos outros países no filme ‘Ainda Estou Aqui’. O longa-metragem dirigido por Walter Salles está sendo exibido em cinemas de todo o mundo e já arrecadou R$ 110 milhões. É sucesso de bilheteria que fala?