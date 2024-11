Sucesso no piseiro, Mari Fernandez grava primeiro DVD sertanejo com participações especiais

Mari Fernandez deu início a um novo ciclo na carreira. A cantora guardava, há um tempo, o desejo de transitar mais para a música sertaneja e conseguiu realizar o sonho na noite da última quarta (20), ao gravar seu primeiro DVD com esse estilo musical. Os shows aconteceram no Rio de Janeiro e contaram com a participação especial de cantores como Lauana Prado e Guilherme & Benuto. Confira aqui!