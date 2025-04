Taís Araújo diz que ensinou o filho de 14 anos a andar ‘bem vestido’ para a própria segurança

Taís Araújo contou que o filho de 14 anos, João Vicente, racismo em um condomínio de luxo em São Paulo. Durante as férias, a atriz alugou uma casa para ficar com a família, mas não esperava o que aconteceu: João foi andar de bicicleta nas dependências do local e acabou sendo parado e questionado por seguranças. Taís disse que, depois da situação, ensinou o filho a andar ‘bem vestido’ para garantir a própria segurança.