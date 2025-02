Não basta ser mãe, tem que participar! Tatá Werneck mostrou o penteado que ganhou da filha Clara, fruto do casamento com Rafael Vitti. A menina ficou toda concentrada ao colocar presilhas e borboletas no cabelo da mãe. "Que lindo, filha", elogiou a comediante em vídeo que encantou os seguidores. Veja como foi!