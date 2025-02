Tom Brady teria ligado para parabenizar Gisele Bündchen após nascimento do terceiro filho da modelo

Na última quarta-feira, a imprensa internacional deu como certo o nascimento do terceiro filho de Gisele Bündchen, desta vez fruto do relacionamento com o lutador de jiu-jítsu Joaquim Valente. A sogra da modelo, mãe de Joaquim, também confirmou a chegada do bebê e disse que se tratava de um menino. Gisele estava mantendo suspense sobre o sexo da criança e disse que só iria descobrir na hora do parto. E ainda: Tom Brady teria ligado para parabenizar a ex pelo novo filho.