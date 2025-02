Torta de climão? Cezar Black encontra Kally Fonseca com novo namorado famoso em festa

"Não é fácil ver o seu ex acompanhado", brincou Keila Jimenez. Foi isso que aconteceu com Cezar Black: o ex-peão de A Fazenda encontrou, sem querer, a ex-namorada Kally Fonseca em uma festa ao lado do novo amado. A cantora está se relacionando com o sertanejo Jonatha Keven, que faz dupla com Cristiano. Cezar Black cutucou e relembrou que, durante o reality, Kally se dizia "transtornada de apaixonada" por ele. Os dois ficaram um ano juntos e se separaram em dezembro de 2024.