Tremedeira e admiração: Viola Davis revela bastidores da entrega do Globo de Ouro a Fernanda Torres

Três meses se passaram desde o Globo de Ouro 2025, mas esse grande marco continua rendendo! Isso porque, durante a divulgação de seu novo filme no Rio de Janeiro, Viola Davis falou sobre o momento em que entregou nas mãos de Fernanda Torres o prêmio de Melhor Atriz de Drama. Segundo a artista americana, Fernanda estava tremendo, mas fez questão de dizer que Viola era muito querida pelos brasileiros. A atriz, que ganhou fama em ‘How to Get Away with Murder’, também afirmou que admira muito a brasileira e que ‘Ainda Estou Aqui’ é mesmo um sucesso.