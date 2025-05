Usher contrata estilista brasileira para fazer figurino com 70 mil cristais

Usher começou a turnê que comemora os seus 30 anos de carreira e entrou no palco brilhando (e muito)! Isso porque o cantor escolheu usar um look da estilista brasileira Mayari Jubini. A roupa é composta por 70 mil cristais aplicados manualmente. Usher viu o look durante um desfile do São Paulo Fashion Week e correu atrás de Mayari para garantir um para ele. A estilista já vestiu artistas como Demi Lovato e Katy Perry. Veja a roupa!



