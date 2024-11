Vera Viel compartilha evolução do tratamento após retirada de tumor na perna

A apresentadora Vera Viel tem usado as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o tratamento contra um sarcoma sinovial. Recentemente, ela tirou o tumor da perna e agora segue com sessões de radioterapia, aliadas à fisioterapia para recuperar a força muscular. Embora sinta bastante cansaço, a esposa de Rodrigo Faro garantiu ter muita força e fé no processo de melhora. Saiba mais!