Viih Tube revela como ficou quarto de R$ 40 mil do pequeno Ravi

Viih Tube abriu as portas do quarto do pequeno Ravi, seu segundo filho com Eliezer! A influenciadora usou como tema da decoração a música ‘Astronauta de Mármore’, da banda Nenhum de Nós, e caprichou em constelações, naves espaciais e planetas no teto, paredes e móveis. A personalização saiu em torno de R$ 40 mil e encantou os internautas. Veja!