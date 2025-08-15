Voltando às raízes! Zé Felipe diz que vai se dedicar a lançar músicas sertanejas
Cantor explicou que nunca deixou o estilo de lado e, agora, lançou álbum chamado 'Country Sessions'
Hora de se reconectar! Zé Felipe voltou de vez para a música sertaneja. O cantor disse que nunca deixou o estilo de lado e, agora, lançou um álbum chamado 'Country Sessions', que traz uma mistura do country com o sertanejo. Zé Felipe ainda pretende sair em turnê com o novo disco. Confira!
