Will Smith é acusado de usar IA para aumentar plateia de show em clipe de música

Outra confusão? Talvez Will Smith tenha se metido em mais uma polêmica, já que o artista está sendo acusado de supostamente ter usado inteligência artificial no clipe de uma música para aumentar o público que estava nos shows. O artista está investido em sua carreira como cantor e acaba de divulgar o vídeo, que supostamente foi distorcido e manipulado.

Especialistas de tecnologia afirmaram que Will fez alterações nas imagens, onde foram descobertas reproduções duplicadas de pessoas e, ainda, fãs com cartazes que, na verdade, não estavam lá.

Conhecido por ‘Um Maluco no Pedaço’, o artista recebeu uma chuva de críticas dos internautas. Até o momento, Will não se pronunciou sobre o assunto. Confira o vídeo!

