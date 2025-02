Xuxa segue internada em hospital de SP após fazer cirurgia no joelho

Xuxa passou por uma artroscopia para tratar lesão no joelho, mas segue internada em hospital de São Paulo. A Rainha dos Baixinhos quer se recuperar logo, porque, no segundo semestre deste ano, sairá pelo país fazendo shows na superturnê ‘A Última Nave’. A temporada de apresentações vai comemorar os seus 40 anos de carreira — com direito à música nova.