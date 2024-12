Yudi Tamashiro e Mila Braga fazem chá de revelação dos sonhos para descobrir sexo do bebê

Yudi Tamashiro e Mila Braga estão à espera de um menino! O casal, que aguarda a chegada do primeiro filho, descobriu o sexo do bebê em um chá revelação para lá de especial, que contou a presença de diversos amigos e familiares. Os papais, inclusive, já decidiram o nome da criança: Davi Yudi, em homenagem ao pai do apresentador, que faleceu recentemente. Veja mais detalhes!