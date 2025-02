Zezé Di Camargo ‘cancela a agenda’ de shows para ficar abraçado com a filha caçula

Zezé Di Camargo só quer ficar 'grudadinho' com a filha caçula, fruto do casamento com Graciele Lacerda. Nas redes sociais, o cantor publicou uma foto deitado na cama e abraçado com a pequena Clara, de apenas dois meses de vida, e brincou que ia "cancelar a agenda" para continuar assim com a filha. A bebê deu um show de fofura com o ‘sorrisão’ ao lado do pai. Veja!