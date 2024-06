Morre Wanderley Tribeck, o primeiro Bozo da TV brasileira Ele marcou uma geração inteira de crianças com suas brincadeiras e piadas na tela do SBT

Wanderley foi o primeiro Bozo nos anos 80, no SBT (Montagem/R7)

O palhaço Bozo chegou ao Brasil no início dos anos 80 e seu primeiro intérprete foi Wanderley Tribeck, que infelizmente morreu na noite desta terça-feira (18), em Balneário Camboriú (Santa Catarina). Ele, que também era chamado de Vandeco Pipoca, sofreu um enfarto aos 73 anos. A morte foi confirmada por um de seus filhos num post nas redes sociais.

Bozo estreou no Brasil em 1980, ainda na TVS, que depois mudou seu nome para SBT. O programa foi um sucesso gigantesco e juntava brincadeiras no palco com as crianças e desenhos animados. O palhaço norte-americano já era famoso há décadas por lá e repetiu a dose por aqui. Bozo chegou à TV brasileira cercado por outros personagens como Salsi Fufu (Pedro de Lara), Vovó Mafalda (Valentino Guzzo), Papai Papudo (Gibe) e também havia umas marionetes e a voz da Bozolina.

Wanderley foi o primeiro Bozo no Brasil, mas não foi o único. Outras pessoas também interpretaram o palhaço, inclusive o cantor Luis Ricardo.

Apesar da chance de ter se tornado o primeiro Bozo do Brasil, a história de Wanderley com o personagem não foi das mais felizes. Vandeco interpretou o palhaço até 1982, quando foi demitido pelo SBT, o que desencadeou uma série de problemas em sua vida pessoal.

Em diversas oportunidades ao longo dos anos, Tribeck contou que depois de sair da TV, gastou tudo o que ganhou, perdeu tudo o que tinha, ficou um ano e meio separado de sua mulher e filhos e chegou a virar morador de rua. Também acabou se viciando em drogas e bebida.

Apesar de todos estes problemas, Wanderley conseguiu se recuperar por volta do anos 2000. Voltou a trabalhar, se reergueu, se tornou empresário, teve sua família de volta e também passou a ser pastor de uma igreja.

Ele seguiu aparecendo na mídia aqui e ali, lembrando de sua época como Bozo. Contando os momentos felizes vestido com a fantasia do personagem e também os momentos tristes, principalmente depois de sua demissão do canal de Silvio Santos.

Mas o fato é que Wanderley está marcado para sempre na história da TV brasileira como o primeiro Bozo. Ele conseguiu marcar uma geração inteira de crianças e uma fase bem divertida da nossa televisão.

