Paul McCartney fará show em São Paulo em outubro

Paul McCartney em show no Allianz Parque em 2023 (Estadão Conteúdo - 07.12.2023)

Os fãs brasileiros terão a chance de ver Paul McCartney uma vez mais em 2024. O ex-beatle fará uma turnê pela América do Sul no fim do ano e já estavam confirmadas apresentações no Uruguai, Argentina, Chile e Peru. Obviamente havia a expectativa para a vinda do músico ao Brasil também, mas o país não apareceu neste anúncio. Mas agora já se sabe que ele estará em São Paulo, no dia 15 de outubro.

A confirmação vem do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que enviou um comunicado nesta segunda-feira (17) a seus sócios que têm cadeira cativa.

O email é para que o sócio manifeste interesse em ir à apresentação de McCartney. Neste mesmo comunicado há a data de 15 de outubro.

Paul esteve no Brasil no fim de 2023 e fez uma série de shows. Mas ele não foi a outros países da América do Sul, o que vai fazer agora. E já aproveita para voltar ao país que tão bem recebeu a Got Back Tour, onde ele toca os principais hits dos Beatles e também de sua carreira solo, incluindo aí as músicas do Wings, sua banda nos anos 70.

