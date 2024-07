Piada mórbida sobre atentado a Trump faz Jack Black encerrar atividades de sua banda, a Tenacious D

‌



O ator Jack Black teve de encerrar as atividades de sua banda Reprodução/Instagram Jack Black

Jack Black é um dos atores mais divertidos de sua geração e, além de atuar no cinema, ele também tem uma banda de rock, a Tenacious D. Na verdade, é um duo, onde Black toca com seu parceiro, Kyle Gass.

Black e o Tenacious D fazem apresentações muito legais, cheias de sarcasmo e bom-humor, e estavam fazendo exatamente isso num show no último domingo (14), em Sydney, na Austrália. Neste dia, Gass completava 64 anos e, por isso, teve um bolo no palco para celebrar. Acontece que como pedido de aniversário, o músico disse no microfone: “Não erre o Trump da próxima vez (”Don’t miss Trump next time”)”. O atentado contra o ex-presidente americano havia acontecido no dia anterior, sábado (13).

As pessoas na plateia até deram umas risadas, mas a piada não pegou nada bem. Um senador australiano, segundo a Variety, pediu que o Tenacious D fosse imediatamente expulso do país. Também surgiram muitas outras críticas à banda nas redes sociais.

Com toda a comoção que a situação gerou, Jack Black publicou nesta terça (16), em sua conta no Instagram, um comunicado dizendo que o restante da turnê — eles tinham mais dois shows na Austrália e alguns em outros países — foi cancelada. E, aparentemente, também encerrou as atividades do Tenacious D.

Ele escreveu:

“Fui pego de surpresa pelo que foi dito no show no domingo. Eu nunca aprovaria um discurso de ódio ou encorajaria violência política de nenhuma forma. Depois de muita reflexão, sinto que não é mais apropriado continuar com a turnê do Tenacious D. E todos os planos criativos para o futuro estão retidos. Sou grato aos fãs e ao seu apoio e entendimento”.

Veja o post em inglês:

Como deu para ver, Jack parou todas as atividades com seu grupo. Ele não diz na mensagem se isso será algo permanente, para sempre, ou se pode voltar em breve. Mas esse seu texto permite ver que o dano à imagem do Tenacious D foi grande.

O ator deve ter ficado bem bravo com seu colega.