Arena de games faz sucesso em festas de formatura, em Porto Seguro

Arenas Games em Porto Seguro Foto por Suellen Margato

As praias da Bahia são um clássico no imaginário de quem sonha com a viagem de formatura perfeita. De águas mornas e clima de verão eterno, Porto Seguro se consolidou como um dos principais destinos do país para esse tipo de celebração e não é difícil entender o motivo. Shows com os artistas do momento, festas a céu aberto, baladas que varam a madrugada e muita diversão sob o sol criam o cenário ideal para uma despedida marcante do ensino médio.

Arena de Games da Forma Turismo foto por Cauê Teixeira

Mas, em meio a essa euforia, uma experiência diferente tem ganhado cada vez mais espaço e conquistado um público fiel: os games. A novidade atrai principalmente os jovens com espírito geek, entre 16 e 18 anos, que encontraram um verdadeiro refúgio digital dentro das festas.

Confira detalhes da Arena Games no vídeo:

Fomos até Porto Seguro para conhecer a estrutura da Forma Turismo, uma das principais operadoras do setor, que montou uma arena gamer completa para atender esse público apaixonado por tecnologia e cultura pop. A viagem é planejada para contemplar todos os perfis de estudantes, e a empresa entendeu que os gamers também merecem protagonismo.

‌



Na Arena Gamer, os jogos estão disponíveis durante todo o tempo de festa, num galpão climatizado que mais parece uma lan house de alto padrão. O espaço é equipado com notebooks potentes, headsets profissionais, teclados com iluminação RGB e mouses ultrassensíveis. Títulos de sucesso, como Counter-Strike 2, League of Legends e Valorant, rodam com fluidez nas máquinas, tudo para garantir uma experiência digna dos melhores campeonatos.

Heitor aproveita os games na arena Foto por Cauê Teixeira

“É um jogo de ritmo, vai subindo as setinhas e é preciso clicar”, explica Heitor, que escolheu passar a noite no conforto do ambiente gamer. Aos 17 anos, é a primeira vez que ele viaja para Porto Seguro. “Eu sou bem tranquilo, meus amigos estão lá fora curtindo e eu estou aqui. Eu prefiro jogar do que curtir a festa, mas eu vou lá depois. Estou dando uma descansada porque teve um esquenta mais cedo. Precisa ser equilibrado, não pode só ficar aqui, tem que curtir também”, completa, reforçando que o importante é encontrar o próprio ritmo.

‌



Arena de Games da Forma Turismo Foto por Suellen Margato

Além dos PCs, a arena oferece arcades com mais de 10 mil títulos, resgatando a nostalgia dos fliperamas clássicos com jogos das eras Neo Geo e Capcom. Para quem prefere os consoles mais modernos, o espaço também conta com PlayStation 5, com uma seleção de jogos de plataforma e futebol. Este último, inclusive, é um dos mais populares entre os grupos e para quem não sabe jogar, os monitores da Forma Turismo dão uma força e ensinam os comandos.

Amigas do Rio de Janeiro no fliperama Foto por Suellen Margato

As amigas Giovanna e Fernanda, vindas do Rio de Janeiro, aproveitaram para descansar jogando. “Eu descobri pelo Instagram que tinha essa arena de game, eu queria muito vir, eu estava muito animada. A gente já curtiu bastante, pulou muito, estamos aqui descansando”, conta Giovanna, também de 17 anos.

‌



Fernanda se encantou com a proposta da arena: “Tem que sair do óbvio mesmo. A gente está na festa, tem cinco dias de festa, a gente aproveita muito. Mas a gente vem jogar também, confraternizar com outras pessoas, com nossos amigos e também conhecer novas pessoas”, revela.

Números

área de shows Foto por Suellen Margato

Segundo a Forma Turismo, só na temporada de 2025, mais de 30 mil estudantes viajaram com a empresa entre o fim de junho e o mês de julho. Ao todo, foram realizados mais de 90 shows, e a média diária foi de aproximadamente 4.500 jovens por dia participando das festas — um crescimento de 12,5% em relação à edição anterior.

Durante o mês de julho, 4 em cada 10 voos que aterrissam em Porto Seguro são operados pela Forma Turismo. A operação da empresa na região gera cerca de 3 mil vagas de empregos, diretos e indiretos. Para acomodar tantos estudantes, são usados 8 hotéis exclusivos. Os jovens vêm de cerca de 450 cidades espalhadas por todo o Brasil.

O impacto econômico na região é significativo: mais de 110 milhões de reais movimentados na economia local, um dado que mostra que, além de diversão, as festas de formatura em Porto Seguro são também um verdadeiro motor de desenvolvimento para o turismo baiano.

