Cinco estados participam de campanha para circular livros e incentivar a leitura #CirculeUmLivro acontece entre os dias 21 e 29 de abril, em diversas cidades com troca de livros e programação cultural gratuita Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 22/04/2025 - 18h34 (Atualizado em 22/04/2025 - 18h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

campanha circule um livro Divulgação

A edição de 2025 do #Circule acontece em cidades dos estados de São Paulo e Espírito Santo, além de Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba. Ao longo da semana, pontos de troca estarão espalhados por centros culturais, estações de metrô, bibliotecas, shoppings, escolas e ruas centrais. Mais de 12 mil exemplares de obras da literatura infantil, ficção e clássicos nacionais e internacionais estarão disponíveis para retirada. A dinâmica é simples: quem pega um livro pode deixar outro no lugar, permitindo que as histórias circulem e alcancem mais leitores.

Além da troca de livros, a campanha promoverá atividades culturais gratuitas em diversos pontos, incluindo contação de histórias, oficinas infantis, debates, sessões de autógrafos, saraus e rodas de conversa com autores. Em homenagem ao Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril, o escritor Vitor Martins, autor de best-sellers como “Mais ou menos 9 horas” (ed. Alt), “Um milhão de finais felizes” (ed. Alt) e “Quinze dias” (ed. Alt), participará de uma sessão de autógrafos na estação Tatuapé do Metrô de São Paulo. Já no dia 25 de abril, o ex-jogador de futebol e bicampeão mundial Cafu e a escritora Mariah Morais estarão na Fiesp, também em São Paulo, para autografarem os livros “A Saga Cafu” (ed. Principis) e “Depois do depois” (ed. Trend), ambos de autoria de Mariah.

O objetivo da campanha é facilitar o acesso ao conhecimento e incentivar o hábito da leitura, ao mesmo tempo em que reforça a sustentabilidade do papel e a importância do reaproveitamento de recursos.

“A leitura é um poderoso instrumento de transformação. Democratizar o acesso aos livros e estimular a troca de conhecimento são iniciativas fundamentais para um país que precisa crescer e distribuir melhor a sua renda. Além disso, o papel, que carrega tantas histórias, tem sua origem em árvores cultivadas para este fim, é um material sustentável, fruto de uma cadeia produtiva que respeita o meio ambiente e cuida das pessoas”, destaca Paulo Hartung, presidente da Ibá.

‌



Para João Scortecci, presidente da Abigraf Regional São Paulo, a campanha reforça a importância da valorização do livro impresso: “O livro físico continua sendo um objeto essencial na formação de leitores, na preservação do conhecimento e na experiência sensorial da leitura. Com o #CirculeUmLivro, incentivamos a circulação dessas obras e promovemos a consciência de que o papel é um material renovável e sustentável, que pode ser reaproveitado inúmeras vezes.”

A programação completa do projeto #CirculeUmLivro está disponível em: iba.org/circuleumlivro.

‌



Pontos de trocas de livros:

São Paulo (SP)

‌



Estações do Metrô de São Paulo - 21/04 a 29/04

Paraíso (azul e verde), Tatuapé (vermelha), Brás (vermelha), Vila Prudente (prata), Consolação (verde)

Centro Cultural FIESP/SESI- 21/04 a 29/04

Avenida Paulista, 1313, Bela Vista, São Paulo

Rio de Janeiro (RJ)

Centro de Referência Firjan Sesi Carlos Augusto Di Giorgio Sobrinho - Unidade Maracanã - 24/04, 25/04, 28/04 e 29/04

R. São Francisco Xavier, 417 - Maracanã, Rio de Janeiro

Curitiba (PR)

Centro de Curitiba - 22/04 a 25/04

Rua XV de Novembro, Curitiba

Vitória (ES)

Shopping Vitória - 23/04 a 28/04

Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória

Cachoeiro (ES)

Shopping Sul - 23/04 a 25/04

Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 408 - Paraíso

Nova Venécia (ES)

Saguão da Prefeitura de Nova Venécia - 22/04 a 24/04

Av. Vitória, 347 - Centro

Salvador (BA)

Biblioteca Central do Estado da Bahia - 28/03 a 30/04

Rua General Labatut, 27 - Barris

Center Lapa - 14/04 a 26/04

Rua Portão da Piedade, 155 - Piedade

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp