Como começar a ler histórias em quadrinhos do Superman Na semana de lançamento do novo filme, separamos uma lista com HQs do herói mais poderoso da Terra Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 )

Superman por Frank Quitely divulgação DC Comics

À primeira vista, o Superman pode parecer apenas mais um entre tantos, mas o herói mais poderoso da Terra e do Universo DC é muito mais do que um estereótipo. Suas histórias vão muito além dos voos sobre Metrópolis e das batalhas contra Lex Luthor.

Criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, em plena Grande Depressão, o Superman foi o primeiro super-herói dos quadrinhos como os conhecemos hoje. Sua estreia em Action Comics #1 não só marcou o nascimento do gênero, como também deu aos leitores uma esperança concreta em tempos difíceis: a figura de alguém que, mesmo com poderes quase divinos, escolhe proteger os mais fracos, lutar por justiça e fazer o bem por escolha própria.

Sua influência se estende por décadas. Batman, Mulher-Maravilha, Homem-Aranha e tantos outros heróis surgiram à sombra do Superman, moldando seus próprios caminhos a partir do legado que ele inaugurou.

Sobre o filme

‌



Superman Reprodução/James Gunn

Superman é o primeiro longa-metragem da DC Studios a chegar às telonas, com estreia marcada para 10 de julho nos cinemas de todo o mundo. Distribuído pela Warner Bros. Pictures, James Gunn - em seu estilo característico - assume a nova história do super-herói original no recém-imaginado Universo DC, com uma combinação singular de ação épica, humor e coração. Um Superman movido pela compaixão e por uma crença inerente na bondade da humanidade.

Quadrinhos para começar a ler Superman

‌



Superman Entre a Foice e o Martelo divulgação DC Comics

A seleção de quadrinhos abaixo não é uma lista das melhores histórias, mas sim HQs que estão disponíveis hoje para compra e que podem ser uma porta de entrada para novos leitores do Super:

‌



Superman: Entre A Foice E O Martelo

Superman Entre a Foice e o Martelo divulgação Editora Panini

O que teria acontecido se a nave que trouxe o jovem Kal-El, refugiado alienígena do mundo destruído de Krypton, tivesse aterrissado nos anos 1930 na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Longe do Kansas, sem a influência de Jonathan e Martha Kent e criado por líderes de Stalin, Kal-L, o Superman deste mundo paralelo, é profundamente diferente daquele a que estamos acostumados. Ou talvez não? Neste volume de 152 páginas escrito por Mark Millar (Authority) e ilustrado por Dave Johnson (Detective Comics) e Kilian Plunkett (JLA Classified), descubra o impacto desta “história alternativa” em Superman: Entre a Foice e o Martelo.

Grandes Astros: Superman

Superman Grandes Astros divulgação Editora Panini

A reinterpretação surpreendente que chocou completa e positivamente o mundo das HQs, e redefiniu todos os limites de um personagem icônico, que acreditava-se ser inalterável, retorna em Edição Absoluta! Por cortesia da genial e excêntrica mente de Grant Morrison e do traço incomparável do desenhista Frank Quitely, o Homem de Aço (e seus milhões de fãs pelo mundo) foram presenteados com uma obra-prima sem precedentes, publicada em doze partes sob o título Grandes Astros Superman, reunido na íntegra com conteúdo extra nesta nova edição.

Superman: Paz Na Terra

Superman - Paz na Terra divulgação Editora Panini

Quando nem mesmo o Superman pode fazer o bastante... Nos anos em que viveu na Terra como o maior herói de todos os tempos, Superman muitas vezes se concentrou em ameaças de escala cósmica e supercriminosos imparáveis.

Mas quando, em um triste Natal, o cotidiano o faz lembrar de dramas como a fome, a pobreza e as desigualdades, Superman tenta salvar toda a humanidade… uma missão impossível talvez até para ele.

Uma obra-prima inesquecível assinada pelos mestres Paul Dini (Batman Adventures) e Alex Ross (Reino do Amanhã, Justiça), que retrata o heroísmo de Kal-El diante de dramas dos quais é impossível desviar o olhar.

Superman: O Mundo

Superman - O Mundo divulgação Editora Panini

O Homem de Aço costuma voar pelos céus de Metrópolis, mas não importa de qual lugar do mundo venha um socorro chegue, o Superman sempre estará lá para salvar o dia. Veja o que torna o Superman um fenômeno global quando 15 países contam histórias protagonizadas pelo maior super-herói de todos! Lançamento simultâneo com os Estados Unidos!

Aventuras escritas e desenhadas por grandes autores, como por equipes de talentos internacionais de ponta, incluindo Dan Jurgens e Lee Weeks (Estados Unidos), Jefferson Costa (Brasil), Mauro Mantella e Agustín Alessio (Argentina), Dr. Ejob Gaius, E.N. Ejob e Coeurtys Minko (Camarões), Štěpán Kopřiva e Michal Suchánek (Tchéquia), Sylvain Runberg, Marcial Toledano Vargas e José Manuel Robledo (França), Flix (Alemanha), Rana Daggubati e Sid Kotian (Índia), Fabio Celoni e Marco Nucci (Itália), Satoshi Miyagawa e Kai Kitago (Japão), Bef (México), Bartosz Sztybor e Marek Oleksicki (Polônia), Stevan Subic (Sérvia), Ethem Onur Bilgiç (Turquia) e Jorge Jiménez e Alejandro Sánchez (Espanha).

Superman: Perdido

Superman Perdido divulgação Editora Panini

Depois que Superman é convocado para uma missão rotineira da Liga da Justiça, Lois Lane acorda e encontra um completo estranho parado na sua sala de estar. O Homem de Aço, em casa muito mais cedo do que o esperado, revela que esteve perdido no espaço por vinte anos. Nada e ninguém lhe parecem familiares e o eterno vínculo entre o casal foi cortado... ou será que não? Poderia o amor superar qualquer coisa? A celebração do 85º aniversário do Superman continua com esta nova e espetacular história pelos criadores da série Deathstroke, indicada ao prêmio Eisner!

Superman: Kryptonita

Superman Kryptonita divulgação Editora Panini

O lendário e premiado criador Darwyn Cooke une forças com o aclamado artista Tim Sale para este volume especial que apresenta uma história inesquecível do primeiro encontro do Superman com kryptonita, a pedra radioativa de seu planeta natal que pode matá-lo, e como isso mudou sua vida para sempre! E, mesmo que o Homem de Aço consiga sobreviver, será ele capaz de salvar Lois Lane das garras de um estranho misterioso?

