COPAG leva jogos e interatividade ao "Museu da Imaginação" durante todo o mês de julho O museu de São Paulo estará aberto todos os dias, das 9h às 18h. Refúgio Geek|Cauê Teixeira 11/07/2025 - 17h19 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h19 )

Sala de jogos da Copag divulgação

Julho é mês de férias escolares e, para tornar o período ainda mais divertido e educativo, a COPAG, referência em baralhos e jogos de tabuleiro, realiza uma ação especial no Museu da Imaginação, em São Paulo. Durante o mês de julho, o segundo andar do espaço será palco de ativações com jogos da linha infantil da marca, adaptados para o público visitante.

A ação inclui mesas e uma experiência lúdica com os jogos de cartas e tabuleiro, com temáticas diversas e interações livres. A seleção de jogos foi pensada para estimular as habilidades cognitivas e promover a socialização fora das telinhas.

“Acreditamos no poder transformador dos jogos para o desenvolvimento das crianças. Estar presente em um espaço como o Museu da Imaginação reforça nosso compromisso em proporcionar experiências que unem diversão e educação”, destaca Mariana Dall’Acqua, VP de Marketing LATAM da COPAG.

Com três andares dedicados à ludicidade e ao aprendizado, o museu terá programação contínua durante as férias: estará aberto todos os dias, das 9h às 18h.

‌



Ingressos promocionais:

Adulto ou criança: R$ 120,00 com acesso a todas as atrações do Museu.

Bebês (0 a 1 ano e 11 meses): Gratuito

Idoso, professor, PCD ou acompanhante de PCD: R$ 75,00 cada

Pacotes promocionais:

‌



3 ingressos: R$ 99,90 cada (R$ 299,70)

4 ingressos: R$ 89,90 cada (R$ 359,60)

5 ingressos: R$ 79,90 cada (R$ 399,50)

6 ingressos: R$ 79,90 cada (R$ 479,40)

Serviço:

2º andar do Museu da Imaginação - São PauloAté 31 de julhoTodos os dias, das 9h às 18hFaixa etária: livreIngressos à venda no site: www.museudaimaginacao.com.br

‌



Sobre a COPAG

Com 117 anos de experiência em baralhos e jogos, a COPAG é uma empresa brasileira reconhecida por sua expertise, inovação e criatividade. Em 2005, a empresa foi incorporada ao grupo internacional Cartamundi, produzindo e distribuindo baralhos, jogos e TCGs (Trading Card Games) nos cinco continentes. A COPAG também se destaca pelo compromisso com a diversidade e inclusão, promovendo ambientes que valorizam a pluralidade cultural e social, além da responsabilidade ambiental.

Mais informações: http://www.copag.com.br

