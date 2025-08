Das tirinhas a ícone global: Snoopy e a turma Peanuts completam 75 anos O beagle mais famoso da cultura pop continua relevante e conquista fãs nas redes sociais Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

Snoopy divulgação

Criada em 1950 por Charles Schulz, a icônica tirinha que apresentou Charlie Brown ao mundo poderia ser apenas mais uma lembrança nostálgica. Mas a realidade é outra, a marca nunca saiu de cena e, em muitos países, incluindo o Brasil, é sucesso até hoje.

Sete décadas depois de sua estreia nos jornais, o beagle mais famoso da cultura pop está estampado em roupas, embalagens de alimentos, tênis, brinquedos, lojas de departamentos e feeds do TikTok.

“Em alguns mercados, Snoopy é quase mais conhecido como uma marca de moda, porque os fãs conhecem os personagens mais pelos produtos licenciados do que pelas tiras de quadrinhos. Sempre buscamos parceiros que compartilhem valores semelhantes, seja pela qualidade do produto, pelo relacionamento ou por atingirem um público importante para nós”, afirma Hannah Guy Casey, diretora sênior de licenciamento da Peanuts Worldwide.

Snoopy e Charlie Brown divulgação

Criado como um cão comum, Snoopy ganhou vida, criatividade e protagonismo conforme Charles Schulz percebeu o potencial do personagem. Hoje, ele é piloto de avião, escritor, explorador lunar e até influenciador digital - tudo isso sem dizer uma única palavra. No Brasil, por exemplo, Snoopy tem uma conta ativa nas redes sociais, onde são disponibilizados diversos vídeos de animações, fantasias do personagem e de Charlie Brown, possibilitando a interação com sua comunidade de fãs de diferentes gerações. No perfil do TikTok, por exemplo, somam-se mais de 500 mil seguidores em apenas um ano e meio de criação.

“Peanuts continua relevante porque o conteúdo da tirinha é sobre a vida real. Charles Schulz se inspirava em seu cotidiano e, mesmo que os tempos tenham mudado, muita coisa sobre a experiência humana continua igual. Tudo se resume ao fato de que os personagens da Peanuts têm emoções humanas - até mesmo os personagens não humanos, como Snoopy e Woodstock. Eles representam diferentes aspectos de todos nós - Snoopy é o sonhador, Lucy é a rabugenta, Linus é o filósofo e Charlie Brown é o perdedor que nunca desiste, por exemplo”, explica Hannah.

A Peanuts planeja um ano inteiro de celebrações ao redor do mundo. No Brasil, as homenagens aos 75 anos da turma já começaram com força total. O retorno às aulas ganhou um toque especial com a coleção de papelaria licenciada por marcas como Kalunga, Clio, Luxcel, DAC e Tilibra. No universo da beleza, a Cia Beauty lançou uma collab com Ticiane Pinheiro inspirada em Snoopy. No varejo, Renner, Riachuelo e C&A lançaram linhas exclusivas que unem estilo e nostalgia, enquanto a Panini celebrou com um álbum de figurinhas. As comemorações também chegaram ao universo gastronômico, com a linha de chás da Moncloa, e ao entretenimento, com uma área de atividades para a família no Shopping TriMais Places.

75 Anos de Peanuts

Em 1950, Charlie Brown, Snoopy e o resto da turma Peanuts foram apresentados ao mundo pela primeira vez. Nos 75 anos desde então, Peanuts se tornou um fenômeno global, abrangendo conteúdo animado premiado, shows de palco e experiências ao vivo, colaborações de alto nível e programas de varejo em todo o mundo. Artistas, músicos, filósofos e fãs foram inspirados pela criação de Charles Schulz por mais de sete décadas, e não há fim à vista para esse amado elenco de personagens que falam de forma tão bela e simples sobre a experiência humana.

“Peanuts tem livros para todos os tipos de leitores, desde reimpressões dos quadrinhos até livros infantis e livros de mesa mais completos, em edição comemorativa. Embora muitos fãs conheçam os personagens por meio de outros produtos, como roupas, por exemplo, eles ainda acabam se aprofundando mais nos livros ou nas tirinhas que postamos em nossas redes sociais. Também oferecemos atividades e conteúdos educativos gratuitos em nosso site, o que permite que os jovens fãs se envolvam com os personagens e a marca enquanto aprendem. Nossa campanha de Volta às Aulas é um foco importante em toda a América Latina, o que também mantém a Peanuts presente na mente de estudantes e pais”, conta Hannah Guy Casey.

Sobre a Peanuts

Os personagens da Peanuts e a propriedade intelectual estão sob posse da Peanuts Worldwide, sendo 41% de propriedade da WildBrain Ltd., 39% da Sony Music Entertainment (Japan) Inc. e 20% da família de Charles M. Schulz, que introduziu a Peanuts ao mundo em 1950, quando a banda desenhada estreou em sete jornais. Desde então, Charlie Brown, Snoopy e o resto do bando da Peanuts deixaram uma marca indelével na cultura popular. Além de apreciarem os amados programas e especiais Peanuts na Apple TV+, fãs de todas as idades celebram a marca Peanuts em todo o mundo através de milhares de produtos de consumo, bem como atrações de parques de diversões, eventos culturais, meios de comunicação social e banda desenhada disponível em todos os formatos, desde os tradicionais aos digitais. Em 2018, a Peanuts estabeleceu uma parceria com a NASA, num acordo plurianual de leis espaciais, concebido para inspirar uma paixão pela exploração espacial e STEM entre a próxima geração de estudantes.

