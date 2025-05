Dia do Orgulho Geek: o que é e como comemorar esta data tão importante Filmes, games, séries, animes e quadrinhos são as melhores escolhas para quem gosta de ficar em casa Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 25/05/2025 - 11h49 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h49 ) twitter

Darth Vader em Star Wars O Império Contra-Ataca O Vício - Games

O Dia do Orgulho Geek, comemorado hoje, celebra a cultura geek e marca o lançamento de “Star Wars” e o Dia da Toalha, homenageando fãs de ficção científica, tecnologia e jogos.

No dia 25 de maio de 1977 era lançado “Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança”, o primeiro da franquia criada por George Lucas. O filme foi um marco da cultura pop e criou uma legião de fãs. Mas foi muito tempo depois, em 2006, que o Dia do Orgulho Geek/Nerd foi criado, na Espanha. Desde então a data é comemorada anualmente.

Guia dos Mochileiros da Galaxia divulgação

O britânico Douglas Adams, que escreveu o Guia dos Mochileiros da Galáxia, também é lembrado hoje. O Dia da Toalha, como é comemorado em alguns lugares, relembra uma passagem do livro de Adams que diz que a toalha é um dos itens mais importantes se você vai viajar pelo universo.

O que fazer?

Dia do Orgulho Nerd pode render um passeio na Liberdade

Se você estiver sem ideia do que fazer neste final de semana, segue aqui um guia das melhores comemorações desta data tão especial para os amantes da cultura geek.

Compras online

Muitos nerds vão passar esse dia fazendo compras. A Shopee fez um levantamento que revelou o crescimento expressivo do interesse dos usuários pela cultura nerd no Brasil. As buscas pelo termo “geek” tiveram um aumento de 150% em relação ao ano anterior. Entre os universos mais amados, a Marvel liderou o hype, com um crescimento de 110% nas buscas. Já Star Wars, impulsionado pela mística da Força, registrou um aumento de 45% nas pesquisas.

No mundo dos jogos, os consoles foram protagonistas, mas a briga foi apertada. Comparando com o mesmo período do ano anterior, as vendas de PlayStation e Xbox subiram mais de 150%, seguido por Nintendo Switch (+95%).

Maratonar séries, filmes e animes

The Last of Us lança último episódio da temporada hoje divulgação

Desde Gotham até o Beco Diagonal, opções não faltam para quem busca algum tipo de entretenimento nos streamings.

The Last of Us

A série do momento lança o último episódio da segunda temporada neste domingo, nenhum fã pode perder.

A segunda temporada de The Last of Us, exibida pela HBO, adapta parte do jogo The Last of Us Part II e se passa cinco anos após os eventos da primeira temporada. A trama acompanha Ellie, agora com 19 anos, em uma jornada marcada por vingança e perda. Ela parte em busca dos responsáveis, enfrentando dilemas morais e emocionais que testam seus limites e sua humanidade.

Invencível

Invencível (Invincible) é uma série animada para adultos baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Transmitida pelo Prime Vídeo, a trama acompanha Mark Grayson, um adolescente de 17 anos que descobre possuir super poderes herdados de seu pai, Nolan Grayson, conhecido como Omni-Man, o super-herói mais poderoso da Terra. À medida que Mark aprende a lidar com suas habilidades e responsabilidades heróicas, ele se depara com verdades perturbadoras sobre a origem e as intenções de seu pai, levando-o a questionar o que significa ser um verdadeiro herói.

Solo Leveling

O anime acompanha a transformação de um caçador fraco em um dos seres mais poderosos do mundo. Após ser brutalmente ferido por monstros em uma masmorra de alto nível, Jinwoo retorna com o “Sistema”, um programa que apenas ele pode ver, que o fortalece de todas as formas. Agora, ele está determinado a descobrir os segredos por trás de seus poderes e da masmorra que os originou. A animação está disponível no Crunchyroll.

Histórias em quadrinhos

HQs são opção para quem gosta de ficar em casa divulgação

Ler HQs não é um hobby barato, mas poucos sabem que há muitas opções de leitura desse universo que são gratuitas, entre elas os quadrinhos digitais.

Entre esses aplicativos está o FUNKTOON para leitura de quadrinhos nacionais. A plataforma Webtoon oferece o mesmo serviço com opções em português e inglês. E até mesmo a DC tem um app de leitura que se chama DC Infinite, parte do serviço é pago, mas é possível ler algumas prévias e histórias fechadas que estão disponíveis de forma gratuita.

Cinema

Lilo & Stitch principal lançamento no cinema este mês divulgação

Para quem quer sair de casa, a melhor pedida hoje é o cinema, uma ótima opção é assistir o mais nome lançamento da Disney:

Lilo & Stitch

A versão live-action de Lilo & Stitch (2025) é uma reimaginação do clássico animado da Disney de 2002, mantendo a essência da história original com atualizações visuais e emocionais. Dirigido por Dean Fleischer Camp, o filme destaca a relação entre Lilo, uma jovem havaiana solitária, e Stitch, um experimento alienígena fugitivo que ela adota como animal de estimação. Juntos, eles exploram o verdadeiro significado de ‘ohana’ — família.

Karate Kid: Lendas (2025)

É o mais recente capítulo da icônica franquia de artes marciais, dirigido por Jonathan Entwistle. O filme apresenta Li Fong (Ben Wang), um jovem prodígio do kung fu que, após uma tragédia familiar, muda-se de Pequim para Nova York com sua mãe. Enfrentando dificuldades para se adaptar à nova vida e evitar confrontos, Li se vê envolvido em uma competição de karatê para ajudar um amigo. Para se preparar, ele recebe orientação de seu mestre de kung fu, Sr. Han (Jackie Chan), e do lendário Daniel LaRusso (Ralph Macchio), combinando estilos distintos em um confronto épico de artes marciais.

Os Novos Vingadores

Anteriormente anunciado como Thunderbolts. A trama acompanha um grupo de anti-heróis — Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker — reunidos por Valentina Allegra de Fontaine para uma missão secreta. Inicialmente manipulados e desconfiados uns dos outros, eles enfrentam desafios que os forçam a confrontar seus passados e a questionar suas motivações. Ao longo da jornada, o grupo evolui de uma equipe disfuncional para uma nova formação de heróis, sendo oficialmente reconhecidos como os “Novos Vingadores” .

