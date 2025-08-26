Editora Panini lança álbum de figurinhas do Brasileirão 2025 Lançamento chega com 685 cromos de todos os clubes da Série A e B. Veja como fazer uma figurinha personalizada Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 26/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Álbum do Brasileirão 2025 divulgação

O novo álbum chega com 88 páginas e 685 cromos, sendo 160 especiais, trazendo todos os 20 times da Série A e B com elenco completo, mascote, escudo e curiosidades de cada clube. Os times da primeira divisão ainda contarão com cromos dos uniformes e nacionalidades dos jogadores, além de uma terceira página com cromos metalizados de desafios para os principais jogadores do elenco: cada jogador que completar os desafios propostos até a 30ª rodada receberá uma figurinha que será lançada no final do ano em um set especial exclusivo.

Cromo especial do atacante Neymar

Entre as principais novidades para a edição de 2025 estão: a possibilidade de criação de um cromo personalizado através do My Panini, além do acesso à Coleção Digital, com 125 cromos que serão disponibilizados mensalmente com os jogadores de destaque e também com os campeões do Brasileirão, Supercopa e da Copa do Brasil. Ainda estão presentes as seções “Jogam Muito”, com craques que fazem história no campeonato brasileiro, e “Monte seu Time”, espaço para o colecionador montar sua própria seleção com seus jogadores favoritos.

Figurinha do atacante Hulk divulgação

E tem novidade para os colecionadores que buscam se aprofundar ainda mais nos detalhes do Brasileirão: cada time da Série A receberá um compilado de estatísticas, dados e análises táticas exclusivas do Paninipedia.

“Para os fanáticos por futebol, o álbum do Brasileirão já se tornou parte da tradição anual de quem acompanha o futebol brasileiro. Sempre buscamos trazer novidades e, para este ano, não foi diferente: com as seções ‘Monte seu Time’, ‘Jogam Muito’ e os ‘Desafios’. Nossa ideia é que cada colecionador possa trazer seu toque único para este álbum. Outra novidade inédita é o Paninipedia, com informações exclusivas e selecionadas para cada time da Série A”, comenta Martina Limoni, diretora de marketing Latam da Panini.

‌



Compre no site da Panini ou aqui.

‌



Página interna do Cruzeiro divulgação

Ficha técnica

‌



Lançamento: 22/08/2025

Formato álbum: 230 x 270 mm

Páginas: Capa + 88 páginas

Cromos: 685 cromos, sendo 160 metalizados

Álbum Brochura: R$ 19,90

Versão Capa Dura: R$ 64,90

Preço do Envelope: R$ 5,00, contendo 5 stickers

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp