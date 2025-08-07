Mauricio de Sousa - O Filme: o desafio do compositor em traduzir em música a trajetória de um ícone dos quadrinhos
Eduardo Resende participa da produção do longa que será lançado no aniversário de 90 anos de Mauricio de Sousa
“Cada nota da trilha foi pensada com cuidado, cada acorde orquestrado nos mínimos detalhes, e cada performance gravada com muita dedicação”, revela o criador da trilha sonora original da obra sobre o criador da Turma da Mônica.
O trabalho de Mauricio de Sousa revolucionou os quadrinhos ao dar voz à infância brasileira, promovendo, de forma lúdica, valores como amizade, diversidade, respeito e inclusão. Eduardo Resende, de 26 anos, se viu na responsabilidade de dar o tom musical a “Mauricio de Sousa - O Filme”, obra em que assina como compositor da trilha sonora original.
A história do desenhista será lançada em outubro, quando Mauricio completa 90 anos.
“Fiquei muito honrado e emocionado ao saber que seria o responsável pela trilha sonora original de uma produção tão simbólica para o Brasil. Cresci lendo os gibis da Turma da Mônica - eles fizeram parte da minha infância, como fizeram da infância de tantas outras pessoas”, conta Eduardo. “Esse filme é uma grande homenagem à vida e à obra do Mauricio, e poder contribuir com a minha música para contar essa história é um privilégio enorme”, considera o compositor.
O compositor também falou sobre o desafio de traduzir em música a trajetória de um ícone nacional.
“Gerações inteiras cresceram com essas histórias, então era essencial tratar cada momento com muito carinho e respeito. Cada nota da trilha foi pensada com cuidado, cada acorde orquestrado nos mínimos detalhes, e cada performance gravada com muita dedicação. Tenho muito orgulho do resultado”, celebra.
Ao longo de décadas, suas histórias, contadas por meio das páginas coloridas da Turma da Mônica, ajudaram a formar gerações de leitores, transmitindo mensagens que ultrapassam o entretenimento, tornando-se ferramentas de cidadania, afeto e pertencimento.
Nesse sentido, Resende revela que buscou referências diretas nos quadrinhos, na história de vida de Mauricio e até na atuação dos protagonistas para construir os temas musicais.
“Senti também que cada personagem criado pelo Mauricio carrega um pouco dele, e isso precisava estar presente na trilha. Mais do que nostalgia, a música precisava refletir a trajetória de um artista sonhador, determinado, que superou muitos obstáculos. A história do Mauricio é uma história de coragem, resiliência e paixão - e tentei colocar tudo isso na partitura”, pontua o compositor.
Sobre o filme
Mauricio de Sousa será interpretado no filme por um de seus filhos, o ator Mauro de Sousa. O longa reconta a vida do quadrinista mais importante do Brasil: desde sua infância, a relação com os pais e os primeiros passos e momentos marcantes que tornaram realidade o seu sonho de se tornar desenhista. Criador da Turma da Mônica e de outros personagens famosos da cultura brasileira, a trama traz um olhar pessoal e sensível para a vida de um artista e das referências que o formaram, como sua avó Dita e a família - figuras essenciais para a criação da Turma da Mônica. Da descoberta e paixão pelos quadrinhos à construção de uma carreira considerada impossível na época, o longa mostra a coragem de Mauricio de Sousa em sustentar suas ideias, histórias e personagens.
O filme chega aos cinemas em 23 de outubro. Confira o trailer:
