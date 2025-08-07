Mauricio de Sousa - O Filme: o desafio do compositor em traduzir em música a trajetória de um ícone dos quadrinhos Eduardo Resende participa da produção do longa que será lançado no aniversário de 90 anos de Mauricio de Sousa Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 07/08/2025 - 19h04 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h04 ) twitter

Cena do filme divulgação - foto por Vantoen Pereira Jr

“Cada nota da trilha foi pensada com cuidado, cada acorde orquestrado nos mínimos detalhes, e cada performance gravada com muita dedicação”, revela o criador da trilha sonora original da obra sobre o criador da Turma da Mônica.

O compositor de trilha sonora Eduardo Resende divulgação

O trabalho de Mauricio de Sousa revolucionou os quadrinhos ao dar voz à infância brasileira, promovendo, de forma lúdica, valores como amizade, diversidade, respeito e inclusão. Eduardo Resende, de 26 anos, se viu na responsabilidade de dar o tom musical a “Mauricio de Sousa - O Filme”, obra em que assina como compositor da trilha sonora original.

A história do desenhista será lançada em outubro, quando Mauricio completa 90 anos.

“Fiquei muito honrado e emocionado ao saber que seria o responsável pela trilha sonora original de uma produção tão simbólica para o Brasil. Cresci lendo os gibis da Turma da Mônica - eles fizeram parte da minha infância, como fizeram da infância de tantas outras pessoas”, conta Eduardo. “Esse filme é uma grande homenagem à vida e à obra do Mauricio, e poder contribuir com a minha música para contar essa história é um privilégio enorme”, considera o compositor.

O compositor também falou sobre o desafio de traduzir em música a trajetória de um ícone nacional.

“Gerações inteiras cresceram com essas histórias, então era essencial tratar cada momento com muito carinho e respeito. Cada nota da trilha foi pensada com cuidado, cada acorde orquestrado nos mínimos detalhes, e cada performance gravada com muita dedicação. Tenho muito orgulho do resultado”, celebra.

Ao longo de décadas, suas histórias, contadas por meio das páginas coloridas da Turma da Mônica, ajudaram a formar gerações de leitores, transmitindo mensagens que ultrapassam o entretenimento, tornando-se ferramentas de cidadania, afeto e pertencimento.

Nesse sentido, Resende revela que buscou referências diretas nos quadrinhos, na história de vida de Mauricio e até na atuação dos protagonistas para construir os temas musicais.

“Senti também que cada personagem criado pelo Mauricio carrega um pouco dele, e isso precisava estar presente na trilha. Mais do que nostalgia, a música precisava refletir a trajetória de um artista sonhador, determinado, que superou muitos obstáculos. A história do Mauricio é uma história de coragem, resiliência e paixão - e tentei colocar tudo isso na partitura”, pontua o compositor.

Sobre o filme

Mauro Sousa interpreta o pai foto por Vantoen Pereira Jr

Mauricio de Sousa será interpretado no filme por um de seus filhos, o ator Mauro de Sousa. O longa reconta a vida do quadrinista mais importante do Brasil: desde sua infância, a relação com os pais e os primeiros passos e momentos marcantes que tornaram realidade o seu sonho de se tornar desenhista. Criador da Turma da Mônica e de outros personagens famosos da cultura brasileira, a trama traz um olhar pessoal e sensível para a vida de um artista e das referências que o formaram, como sua avó Dita e a família - figuras essenciais para a criação da Turma da Mônica. Da descoberta e paixão pelos quadrinhos à construção de uma carreira considerada impossível na época, o longa mostra a coragem de Mauricio de Sousa em sustentar suas ideias, histórias e personagens.

O filme chega aos cinemas em 23 de outubro. Confira o trailer:

