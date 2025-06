MSP e Panini lançam ‘Trecos Estranhos’, paródia de ‘Stranger Things’ Em nova HQ da Turma da Mônica, o Bairro do Limoeiro vira palco de acontecimentos misteriosos em uma homenagem bem-humorada Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 26/06/2025 - 19h08 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h56 ) twitter

No lugar das florestas sombrias de Hawkins, a pacata cidade de Lemons. Em vez de bicicletas cruzando ruas desertas sob névoa, coelhos de pelúcia e sandálias voadoras. O clima de mistério, no entanto, é o mesmo. A nostalgia oitentista de Stranger Things ganha um toque brasileiro em “Trecos Estranhos”, novo título da coleção Paródias MSP. A publicação encontra o humor característico dos personagens criados por Mauricio de Sousa em uma HQ que homenageia, com originalidade e irreverência, um dos maiores fenômenos da cultura pop.

Nesta aventura, o Bairro do Limoeiro é cenário de acontecimentos inexplicáveis: pessoas desaparecem sem deixar vestígios, luzes piscam misteriosamente e portais para realidades alternativas começam a se abrir - revelando um mundo invertido cheio de perigos ocultos. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Milena e toda a Turma se veem no centro desse enigma, embarcando em uma missão cheia de suspense, companheirismo e referências hilárias. Tudo isso no estilo irreverente e criativo que tornou as paródias da MSP um verdadeiro sucesso entre leitores de todas as idades.

Lançada pela Panini, Trecos Estranhos chega em edições com capa cartão e capa dura, reunindo 72 páginas que dialogam tanto com o público que cresceu com os quadrinhos quanto com a geração que descobriu o terror teen pelo streaming.

O lançamento já está disponível no site da Panini e em outras lojas especializadas.

Outra indicação

super-Home divulgação

O leitor encontra mais histórias em Paródias MSP Vol. 11, reedição de uma HQ da editora Panini em parceria com a MSP Estúdios. Nesta edição, Chico Bento assume o papel do lendário “Super-Home”, protagonizando uma releitura divertida do clássico herói dos quadrinhos. Mais do que uma simples revista, esta reedição é uma verdadeira homenagem à cultura pop apresentada de forma leve, divertida e cheia de referências para todas as idades. A edição Vol. 11 reúne uma nova seleção dessas paródias inesquecíveis e já está disponível para compra no site oficial da Panini, nos Panini Points, em bancas de jornal, livrarias parceiras e lojas especializadas em todo o Brasil.

Para saber mais sobre esse e outros lançamentos, acompanhe as redes sociais da Panini.

Coleção

Parte da aclamada coleção Paródias MSP, a HQ transforma grandes obras do cinema, da literatura e da TV em histórias acessíveis, criativas e recheadas de personalidade, conectando gerações por meio de narrativas que divertem, emocionam e despertam curiosidade.

