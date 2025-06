O Shopping Cidade São Paulo será palco de um dos principais eventos oficiais do Pokémon GO neste final de semana GO Fest é um evento global promovido anualmente pelo jogo. O evento acontece nos dias 28 e 29 de junho Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 27/06/2025 - 17h47 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h47 ) twitter

Go Fest 2024 em São Paulo divulgação

Entre as atrações confirmadas estão o ginásio interativo, que muda de cor de acordo com a equipe dominante no jogo; as estátuas em tamanho real dos Líderes de Equipe; distribuição de brindes exclusivos; e a presença de Treinadores Notáveis, que participarão de atividades com os fãs. Também haverá orientações de Professores Pokémon para iniciantes e veteranos, tanto em Pokémon GO quanto em TCG, o jogo de estampas ilustradas.

Além de celebrar a cultura gamer e a tecnologia, o evento reforça o compromisso do Shopping Cidade São Paulo com experiências inclusivas e acessíveis. A ativação é aberta ao público e destinada a todas as idades. Para aproveitar os benefícios dentro do jogo, como o encontro com o Pokémon Mítico Volcanion e itens especiais, é necessário adquirir o ingresso oficial no site do Pokémon GO.

“O Pokémon GO Fest: Global transforma o shopping em um ponto de encontro entre gerações, tribos e interesses. É essa mistura de público que faz da nossa localização e estrutura o cenário ideal para ações que unem cultura pop, tecnologia e lazer”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do Shopping Cidade São Paulo.

‌



Go Fest 2025 divulgação

“O Brasil é um de nossos principais mercados no mundo e o número um na América Latina. Uma de nossas principais preocupações no território é oferecer experiências incríveis para nossos jogadores em ambientes seguros e com infraestrutura completa. E o Shopping Cidade São Paulo tem sido um grande parceiro nesse objetivo, tornando-se a ‘casa do Treinador de Pokémon GO’ em São Paulo”, comenta Eric Araki, Country Manager da Niantic no Brasil. “Sabemos que nossos fãs serão recebidos de braços abertos no espaço.”

A celebração no Shopping Cidade São Paulo faz parte de uma programação simultânea em mais de 80 cidades brasileiras, organizada por meio do programa Club Campfire, com apoio de líderes locais e distribuição de brindes oficiais.

‌



Serviço

‌



Pokémon GO Fest: Global 2025 - São Paulo

Local: Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 1230 - Bela Vista, São Paulo - SP

Data: 28 e 29 de junho de 2025

Horário: das 10h às 18h

