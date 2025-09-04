Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo de Aipim cremoso que lembra festa junina e aconchego da roça

Bolo de aipim úmido e cremoso, clássico das festas juninas e lanches da tarde, fácil de fazer e cheio de sabor caseiro, clique no link...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo de Aipim Cremoso com Coco Para Relembrar o Sabor da Roça Receitas de Pesos

Bolo de aipim úmido e cremoso, clássico das festas juninas e lanches da tarde, fácil de fazer e cheio de sabor caseiro, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.