Bolo de Fubá Fofinho da Vovó Receita Tradicional com Sabor de Infância Bolo de fubá fofinho da vovó, macio e aromático, ideal para café da tarde e momentos especiais, clique no link para ver a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 13/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo Sem Ovo Fofinho e Saboroso Igual ao Lanchinho da Tarde da Casa da Vó Receitas de Pesos

Bolo de fubá fofinho da vovó, macio e aromático, ideal para café da tarde e momentos especiais, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de reviver sabores da infância! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Creme de Alho Receita Maravilhosa que você vai aprender

Pãozinho de Tapioca: Leve, Sem Glúten e Pronto em 30 Minutos!

Acompanhe com churrasco, frango ou só ela Essa Salada de Repolho combina com tudo!