LIDE Rio: Geração e o Brasil de amanhã A cada evento do LIDE Rio de Janeiro, formam-se novas parcerias empresariais com oportunidades de crescimento e geração de negócios... Revista Manchete|Do R7 27/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h57 )

Revista Manchete

A cada evento do LIDE Rio de Janeiro, formam-se novas parcerias empresariais com oportunidades de crescimento e geração de negócios. O encontro reuniu grandes nomes do meio empresarial e do terceiro setor para refletirem sobre educação, tecnologia e mercado de trabalho.

Para saber mais sobre as parcerias e inovações discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

