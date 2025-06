O Porteiro: a comédia que abre sorrisos O Porteiro: a comédia que abre sorrisos Com direção e texto de Paulo Fontenelle, o espetáculo “O Porteiro – A Comédia”, estrelado por... Revista Manchete|Do R7 17/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h17 ) twitter

O Porteiro: a comédia que abre sorrisos. Com direção e texto de Paulo Fontenelle, o espetáculo "O Porteiro – A Comédia", estrelado por Alexandre Lino, reestreia pelo projeto Giro Cultural da FUNARJ com ingressos populares e entrada gratuita para porteiros que comprovarem atuação na área. Sucesso de público no teatro e no cinema, a peça retorna celebrando, com muito bom humor, os profissionais da portaria.

