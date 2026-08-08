Autoridades resgatam mais de 30 gatos em barco abandonado nos EUA Policiais encontraram os animais assustados e desnutridos em um ambiente descrito como precário e perigoso

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 30 gatos foram resgatados de um barco abandonado em Tacoma, Washington, EUA.

Os animais estavam em condições precárias, assustados e desnutridos.

A operação de resgate foi conduzida pela Unidade de Serviços Marítimos e Controle de Animais.

Autoridades investigam como os gatos chegaram ao barco e tentam contatar o proprietário da embarcação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Autoridades investigam como os pets foram parar no barco Reprodução/Facebook/Tacoma Police Department

Mais de 30 gatos foram resgatados de um barco abandonado na cidade portuária de Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos. Policiais souberam da embarcação na quinta-feira (6) e, ao chegar ao local, encontraram os animais em condições precárias.

Segundo relatos, os pets estavam assustados e desnutridos, o que exigiu uma operação de resgate cuidadosa.

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“Os agentes da Unidade de Serviços Marítimos iniciaram imediatamente a coordenação com o Controle de Animais e nossa Unidade de Perícia para resgatar os animais em segurança” disse o Departamento de Polícia de Tacoma em comunicado publicado no Facebook.

O interior da embarcação foi descrito como um ambiente precário e inseguro para animais. “Muitos dos gatos estavam assustados e desnutridos, exigindo paciência, cuidado e um grande trabalho em equipe por parte de nossos integrantes.”

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Agora, autoridades investigam como os pets foram parar no barco. A Unidade de Serviços Marítimos conseguiu informações sobre o proprietário da embarcação, mas ainda não conseguiu contatá-lo.

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