Bombeiros resgatam javali que invadiu açougue em Goiás; veja vídeo da captura Operação foi concluída de forma segura e garantiu a proteção da população e do próprio animal RPet|Do R7 09/06/2025 - 18h19 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h19 )

Javali foi levado para uma área de mata e solto em seu habitat natural Reprodução/X - @sputnik_brasil

Um javali silvestre entrou em um açougue no centro de Morrinhos, em Goiás, e assustou moradores e clientes na manhã de sábado (7). O animal foi encontrado no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Castro Alves, e a ocorrência mobilizou uma equipe da 12ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM).

Segundo os bombeiros, o javali estava desorientado e buscava abrigo dentro do estabelecimento. A equipe realizou a captura com rapidez e sem ferimentos, tanto para o animal quanto para os presentes no local.

Após ser contido, o javali foi levado para uma área de mata fora da zona urbana e solto em seu habitat natural. A operação foi concluída de forma segura e garantiu a proteção da população e do próprio animal.

Ocorrências envolvendo animais silvestres em regiões urbanas têm se tornado mais frequentes em diversas partes do país. Especialistas apontam o desmatamento e a expansão das cidades como causas comuns para esse tipo de situação. A presença de javalis em áreas urbanizadas pode ocorrer por desorientação ou busca por alimento.

