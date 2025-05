Vídeo de cachorro ajudando bebê a caminhar viraliza nas redes sociais; assista Cão permanece firme acompanhando ao lado da criança, que tenta se equilibrar RPet|Do R7 27/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 02h00 ) twitter

imagens geraram milhares de comentários e reações na web Reprodução/X/tododiacaes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cachorro servindo de apoio para um bebê que está aprendendo a andar. As imagens mostram o animal ao lado da criança enquanto ela tenta caminhar, usando o corpo do cão como suporte.

A gravação gerou milhares de comentários e reações, com usuários destacando o comportamento do animal. “Isso sim é amizade verdadeira”, disse um internauta. “Os animais são os seres mais puros”, disse outro.

Cachorrinho servindo de apoio para o seu melhor amigo dar os primeiros passos pic.twitter.com/uDqe323CVu — Todo Dia Cães (@tododiacaes) May 22, 2025

Para muitos, a cena revelou a verdadeira amizade e companheirismo entre um pet e o ser humano.

Especialistas apontam que a convivência entre crianças e animais de estimação pode ter efeitos positivos no desenvolvimento infantil, como o estímulo à coordenação motora, ao desenvolvimento emocional e à construção de vínculos sociais.

‌



Também há indícios de que essa relação contribui para a redução da ansiedade e o fortalecimento do sistema imunológico.

