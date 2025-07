Chinês transforma capô de carro em aquário e é acusado de maus-tratos após morte dos peixes Autoridades não informaram se o condutor foi multado, mas confirmaram que o carro foi autuado por irregularidades RPet|Do R7 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um homem na China foi acusado de maus-tratos a animais por transformar o capô do carro em um aquário improvisado.

Os peixes não sobreviveram ao calor e morreram, gerando repercussão negativa nas redes sociais.

A polícia autuou o veículo por irregularidades e determinou sua retirada das ruas devido à violação das normas de segurança.

O motorista afirmou que não queria causar polêmica e pediu para que outros não repetissem a prática. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Peixes vivos nadam em capô de carro transformado em aquário Reprodução/X/LASHYBILLS

Um homem foi acusado de maus-tratos a animais na China após transformar o capô do próprio carro em um aquário improvisado. Os peixes colocados no compartimento não resistiram ao calor e morreram, segundo relatos locais.

O caso aconteceu em Shenyang, no nordeste do país. O motorista, identificado como Sr. Liu, usava um SUV elétrico de luxo da marca Li Auto, avaliado em cerca de US$ 70 mil. Ele preencheu o espaço transparente sobre o motor com água e inseriu peixes e crustáceos vivos, formando um “aquário móvel” que circulava pelas ruas da cidade.

In China they turned a cars hood into a fish tank pic.twitter.com/BtczjNI3mV — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) July 11, 2025

Em entrevista a jornalistas, Liu afirmou que teve a ideia durante uma pescaria, quando se esqueceu de levar um balde para armazenar os peixes. Em vez de voltar para casa, despejou os animais no capô do veículo, que havia sido coberto com uma película plástica e um envoltório de vinil.

Imagens do carro viralizaram em redes sociais chinesas como Douyin e Weibo. Vídeos mostravam os peixes nadando sob o plástico enquanto o carro trafegava sob sol intenso. A repercussão foi negativa. Usuários acusaram o motorista de crueldade com os animais, comparando a situação à de deixá-los “cozinhando vivos” no asfalto.

Organizações de proteção animal também criticaram a prática e alertaram para os riscos de expor seres vivos ao calor e à vibração do motor. A polícia de trânsito da província de Liaoning determinou a retirada do veículo das ruas, alegando violação das normas de segurança viária.

As autoridades não informaram se o condutor foi multado, mas confirmaram que o carro foi autuado por irregularidades. Após a repercussão, Liu disse que não pretendia causar polêmica e pediu para que outras pessoas não repetissem o ato.

O destino dos peixes não foi informado oficialmente, mas internautas relataram que muitos teriam morrido devido ao calor excessivo.

