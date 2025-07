Gata invade estúdio de TV com filhotes e apresentador não resiste à fofura Âncora reagiu de forma tranquila, pegou os filhotes no colo e os apresentou um por um ao público RPet|Do R7 21/07/2025 - 16h34 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h34 ) twitter

A felina, chamada Leyla, vive no prédio da emissora e é considerada mascote da redação Reprodução/X

O encerramento do telejornal da Turquia, “Emre Buga ile Ana Haber”, exibido pela emissora TYT Türk, chamou atenção dos telespectadores ao ser invadido por uma gata com seus cinco filhotes. O episódio aconteceu ao vivo e viralizou nas redes sociais após o âncora apresentar e interagir com os animais.

A felina, chamada Leyla, vive no prédio da emissora e é considerada mascote da redação. Recentemente, ela deu à luz dentro da sede do canal, que passou a cuidar dela e dos filhotes.

📺 Emre Buga ile Ana Haber’in Sürpriz Misafirleri! 🐾



Bu akşam haberin sonunda içimizi ısıtan bir kare vardı…

Emre Buga, TYT Türk binasında doğup büyüyen minik kedilerle birlikte kameraların karşısına geçti. Her biri stüdyomuzda dünyaya geldi, sevgiyle büyütüldü. Şimdi ise… pic.twitter.com/tOuMixwP74 — TYT Türk (@tytturk) June 5, 2025

Durante a transmissão, Leyla apareceu no estúdio e levou os cinco gatinhos até a bancada do apresentador Emre Buga. Ele reagiu de forma tranquila, pegou os filhotes no colo e os apresentou um por um ao público. “Vamos encerrar com uma boa notícia”, disse o jornalista.

Segundo Buga, todos os gatinhos estão saudáveis, foram vacinados e estão prontos para adoção. A mãe também foi castrada e segue sob os cuidados dos profissionais da emissora, que garantem alimentação, acompanhamento veterinário e atenção diária.

O vídeo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais e gerou uma série de comentários do público. Muitos destacaram a atitude do apresentador e o comportamento da gata. Seguidores definiram o momento como comovente e demonstraram interesse em adotar os filhotes.

A direção da emissora informou que continuará dando suporte aos animais até que todos estejam com novos lares.

