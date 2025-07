Gatinha e cinco filhotes são abandonados em frente a creche no Reino Unido ONG conduziu resgate dos animais; membro da organização diz que chamados aumentaram RPet|Leonardo Devienne*, do R7 27/07/2025 - 17h27 (Atualizado em 27/07/2025 - 17h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mãe gata e cinco filhotes foram abandonados em frente a uma creche em Wellingborough, Inglaterra.

Os animais foram resgatados pela ONG Animals in Need, que cuidará deles até a adoção.

Dois filhotes não estão em bom estado de saúde e todos passarão por cuidados veterinários.

A recuperação levará tempo antes que possam ser adotados, e a demanda por resgates de animais é alta. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo a gerente do abrigo, os pedidos de resgate de gatos no Reino Unido são cada vez mais frequentes Reprodução/Instagram @animalsinneeduk

Cinco filhotes de gato e a mãe deles foram encontrados abandonados na porta de uma creche em Wellingborough, cidade do condado de Northamptonshire, na Inglaterra. O caso ocorreu na última terça-feira (22), e os animais foram levados para a ONG Animals in Need, que ficará responsável pelos cuidados até que eles possam ser adotados.

Segundo a gerente do abrigo, Annie Marriott, a maioria dos gatinhos está bem de saúde, mas dois deles “não estão tão fortes quanto deveriam”. Os filhotes têm cerca de quatro semanas de vida e devem permanecer com a mãe, em um cercado, até completarem aproximadamente 12 semanas.

Durante esse período, todos passarão por cuidados veterinários. Eles serão castrados, vermifugados, identificados com microchip e preparados para adoção. “É um caminho lento até a recuperação completa e o momento de encontrar novos lares”, disse Marriott. “Não passa um dia sem que recebamos um pedido de resgate de cachorro, coelho ou gato. Os gatos são os mais frequentes. Está uma loucura”.

*Sob supervisão de Camila Juliotti

