Gato ajuda cientista a descobrir nova cepa de vírus na Flórida

Pepper trouxe para casa um musaranho-de-cauda-curta que estava carregando o patógeno.

A nova cepa não representa risco imediato aos humanos, mas algumas variantes do vírus estão ligadas a doenças.

Pepper segue saudável mesmo após contato com o vírus Arquivo pessoal/John Lednicky

Um gato ajudou pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, a identificar uma nova cepa de ortoreovírus, um patógeno comum em mamíferos e aves que pode saltar entre espécies. O animal, chamado Pepper, pertence ao virologista John Lednicky e tem o hábito de levar para casa roedores capturados na natureza, que acabam sendo analisados em laboratório.

Em sua descoberta mais recente, Pepper trouxe a carcaça de um musaranho-de-cauda-curta. O exame revelou que o roedor carregava uma nova cepa de ortoreovírus. Embora essa variante não seja motivo de preocupação imediata para humanos, algumas formas do vírus já foram associadas a doenças respiratórias, gastrointestinais e do sistema nervoso central.

Não foi a primeira vez que o gato contribuiu para a ciência. Em 2024, outro roedor levado por ele ao laboratório permitiu a identificação de um jeilongvírus inédito na América do Norte. Esse vírus pertence à mesma família do sarampo e da caxumba e pode ter a capacidade de infectar humanos.

Lednicky afirmou que a descoberta reforça a importância de monitorar e detectar rapidamente novas variantes de ortoreovírus. Segundo ele, mesmo achados ocasionais podem trazer informações valiosas para a saúde pública.

Pepper segue saudável e, de acordo com a universidade, não apresenta sinais de infecção relacionados aos animais que captura. Os pesquisadores acreditam que ele continuará desempenhando um papel inesperado em novas descobertas científicas.

