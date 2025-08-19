Gato ajuda cientista a descobrir nova cepa de vírus na Flórida
Animal trouxe a carcaça de um musaranho para casa, que estava infectada por uma nova cepa de ortoreovírus
Um gato ajudou pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, a identificar uma nova cepa de ortoreovírus, um patógeno comum em mamíferos e aves que pode saltar entre espécies. O animal, chamado Pepper, pertence ao virologista John Lednicky e tem o hábito de levar para casa roedores capturados na natureza, que acabam sendo analisados em laboratório.
Em sua descoberta mais recente, Pepper trouxe a carcaça de um musaranho-de-cauda-curta. O exame revelou que o roedor carregava uma nova cepa de ortoreovírus. Embora essa variante não seja motivo de preocupação imediata para humanos, algumas formas do vírus já foram associadas a doenças respiratórias, gastrointestinais e do sistema nervoso central.
Não foi a primeira vez que o gato contribuiu para a ciência. Em 2024, outro roedor levado por ele ao laboratório permitiu a identificação de um jeilongvírus inédito na América do Norte. Esse vírus pertence à mesma família do sarampo e da caxumba e pode ter a capacidade de infectar humanos.
Lednicky afirmou que a descoberta reforça a importância de monitorar e detectar rapidamente novas variantes de ortoreovírus. Segundo ele, mesmo achados ocasionais podem trazer informações valiosas para a saúde pública.
Pepper segue saudável e, de acordo com a universidade, não apresenta sinais de infecção relacionados aos animais que captura. Os pesquisadores acreditam que ele continuará desempenhando um papel inesperado em novas descobertas científicas.
