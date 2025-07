Gato do Oruam pode custar até R$ 120 mil e já arranhou rosto do rapper Animal tem forte instinto de exploração, alto nível de energia e necessidade de espaço e estímulo RPet|Do R7 23/07/2025 - 18h41 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h41 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O gato savannah do rapper Oruam pode custar até R$ 120 mil e se tornou viral após arranhar o rosto do cantor.

A raça é resultado do cruzamento entre gatos domésticos e o serval, originário da África, com os F1 sendo os mais caros.

O savannah é um animal ativo, com grande necessidade de espaço e estimulação, podendo atingir até 70 cm de altura.

Oruam está preso em uma cela individual no Complexo de Bangu desde que se entregou à polícia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Criação de gatos savannah exige manejo especializado e não é recomendada para qualquer tipo de ambiente Record News

O gato savannah, exibido pelo cantor Oruam nas redes sociais, despertou grande interesse na internet. Avaliado em até R$ 120 mil, o animal virou assunto nas plataformas digitais após o músico mostrar ferimentos no rosto provocados por arranhões do próprio pet, em um vídeo que viralizou em maio de 2024. Dados do Google Trends mostram que as buscas pela raça dispararam e atingiram o maior pico dos últimos cinco anos após a publicação.

A raça savannah é resultado do cruzamento entre gatos domésticos e o serval, um felino selvagem originário da África. Esse cruzamento dá origem à geração F1, considerada a mais próxima do animal selvagem e a mais cara. Conforme a linhagem se afasta do serval, o valor diminui. Gerações posteriores, como F2 até F5, podem custar entre R$ 6 mil e R$ 30 mil.

O comportamento do savannah difere do de um gato doméstico. Trata-se de um animal mais ativo, com forte instinto de exploração, alto nível de energia e necessidade de espaço e estímulo. A alimentação costuma ser baseada em carne, e o porte físico pode chegar a até 70 centímetros de altura, com peso entre seis e dez quilos.

O gato de Oruam pertence à geração F1 e foi adquirido na Reserva Lucky Stone, localizada em Valinhos, no interior de São Paulo. Segundo o criadouro, esse tipo de animal pode viver bem em ambiente doméstico, desde que receba os cuidados adequados. Mesmo com traços selvagens, o savannah costuma reconhecer o tutor, interagir com pessoas próximas e demonstrar comportamento sociável.

‌



A popularidade do felino aumentou ainda mais quando a namorada do rapper, a influenciadora Fernanda Valença, publicou vídeos com um filhote da mesma raça, recebido como presente de Dia dos Namorados.

O cantor Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, está preso em uma cela individual no Complexo de Bangu, separado dos demais detentos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na manhã desta quarta-feira (23). Ele se entregou à polícia na noite de terça (22).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5