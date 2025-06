Museu convida visitante a cheirar o traseiro de animais e vídeos viralizam na web Postagem sobre a exposição já acumula milhões de visualizações e provocou uma onda de comentários bem-humorados RPet|Do R7 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

Vídeo publicado pela página de viagens WeRoad mostra visitantes cheirando os painéis Reprodução/Instagram - @weroad

Um museu em Kobe, no Japão, virou assunto nas redes sociais com uma exposição inusitada: visitantes podem sentir o cheiro do “traseiro” de diferentes animais. A experiência faz parte de uma mostra no Aquário Atoa, conhecida por propor interações fora do comum com o mundo animal.

A instalação exibe imagens de espécies como tigres e pinguins, acompanhadas de pequenos orifícios que liberam aromas artificiais inspirados no odor natural da parte traseira desses bichos. Os cheiros foram reproduzidos com base em estudos científicos e despertam reações diversas dos visitantes.

Um vídeo publicado pela página de viagens WeRoad mostra visitantes cheirando os painéis. Em uma das cenas, uma pessoa reage com surpresa ao aroma de um tigre e dispara: “Meu Deus!”. A postagem já acumula milhões de visualizações e provocou uma onda de comentários bem-humorados.

“Só porque é possível, não significa que você deva fazer”, escreveu um internauta.

Além do tigre, o visitante pode fazer uma experiência olfativa pelo ‘bumbum’ de um pinguim, coala ou castor.

Em seu blog, o museu explica como a experiência pode ser realizada: "Quando você coloca seu rosto perto do traseiro de um pinguim...o cheiro será expelido junto com o som do pinguim chorando!"

Em outros casos, será preciso esfregar as nádegas com a mão e cheirá-las. “O cheiro de tigre é realmente forte! Se você for corajoso, experimente”, diz o museu.

