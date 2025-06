Pescadores salvam filhote de onça que se afogava em rio; vídeo viraliza Grupo conseguiu conduzir a onça até um local seguro em terra firme RPet|Do R7 17/06/2025 - 20h59 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h59 ) twitter

Filhote foi puxado até a margem do rio Reprodução/X

Um filhote de onça foi salvo por pescadores após ser encontrado se afogando em um rio. O resgate foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 1,5 milhão de visualizações no TikTok.

⚠️🐆💚 Vídeo mostra pescadores resgatando filhote de Onça-pintada em rio em MG. pic.twitter.com/ncFOxLC0pe — Amazon News 𝕏 (@PortalAmazonews) June 17, 2025

O animal, que parecia exausto e assustado, foi avistado no meio do rio lutando para se manter na superfície. Ao perceberem a situação, os pescadores improvisaram uma rede para que o filhote pudesse se agarrar e ser puxado até a margem.

Após alguns minutos de tentativa, o grupo conseguiu conduzir a onça até um local seguro em terra firme. Assim que chegou à margem, o animal, visivelmente cansado, se afastou lentamente da água.

Nos comentários do vídeo, internautas elogiaram a atitude dos pescadores e demonstraram preocupação com o paradeiro da mãe do filhote. Muitos questionaram se o animal foi levado para uma região onde pudesse se reencontrar com ela.

