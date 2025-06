Puro ódio e tremedeira? Entenda o comportamento do pinscher Conheça as origens, características e formas de cuidar do pequeno cão que equilibra coragem e energia RPet|Do R7 28/06/2025 - 11h20 (Atualizado em 28/06/2025 - 11h30 ) twitter

Cacau é uma pinscher que tem muito ciúmes de sua dona Reprodução de vídeo/Record

Nesta semana, a pequena Cacau, uma pinscher que vive em Araraquara (SP) viralizou ao atacar uma repórter da Record que entrevistava sua dona.

A raça é uma das favoritas dos brasileiros, mas é famosa pela personalidade marcante. Mas, será que o pinscher é realmente bravo? A resposta é complexa e depende, sobretudo, do cuidado e do ambiente em que o cão vive.

Originado para caçar pragas e ratos em fazendas, o pinscher foi criado para ser um cão destemido, enérgico e com instinto protetor muito aguçado. Apesar do porte pequeno, ele exerce papel de vigilante e pode demonstrar comportamento defensivo, latindo frequentemente para alertar sobre qualquer ameaça percebida.

‌



Especialistas apontam que o que muitos interpretam como “braveza” é, na verdade, uma combinação de instinto de proteção e alto nível de energia acumulada. Esses cães precisam gastar essa energia para evitar estresse, que pode se manifestar em agressividade, latidos excessivos, destruição de objetos e até atitudes impulsivas.

‌



A fama do pinscher de “50% ódio e 50% tremedeira” tem uma explicação: a raça é conhecida por apresentar a Síndrome do Tremor Generalizado, que causa tremores principalmente em situações de ansiedade ou excitação. Além disso, a falta de estímulos adequados e socialização desde filhote pode intensificar comportamentos agressivos ou defensivos.

‌



Para evitar que o pinscher se torne um cão estressado e agressivo, veterinários e adestradores recomendam passeios diários, uso de brinquedos interativos e brincadeiras que desafiem o pet tanto física quanto mentalmente. Jogos como “buscar a bolinha” são excelentes para canalizar a energia do animal de forma saudável.

A socialização precoce é outro ponto crucial para o equilíbrio do pinscher. Expor o cão a diferentes pessoas, outros animais e ambientes ajuda a reduzir a desconfiança natural que a raça tem de estranhos, diminuindo episódios de latidos e reações defensivas desnecessárias.

Além disso, a criação de um vínculo afetuoso e respeitoso entre tutor e cão transmite segurança ao pet, contribuindo para sua tranquilidade. É importante que o ambiente onde o pinscher vive seja enriquecido com objetos e situações que estimulem seu corpo e mente, evitando o tédio e a ansiedade.

Em casos onde o comportamento do pinscher apresenta agressividade intensa ou isolamento, a ajuda profissional de um veterinário comportamentalista ou adestrador é recomendada. Esses especialistas podem identificar gatilhos e desenvolver estratégias personalizadas para melhorar a convivência.

O pinscher, apesar de sua fama, pode ser um companheiro leal, carinhoso e equilibrado. Com atenção às suas necessidades físicas, mentais e emocionais, é possível transformar a energia vibrante dessa raça em um convívio saudável e feliz para o pet e sua família.

