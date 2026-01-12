Logo R7.com
Que soninho! Gatinho Hulk é derrotado pela soneca e surpreende tutora

Nem a força do personagem que inspirou seu nome impediu o felino de se render ao descanso

RPet|Do R7, com RECORD NEWS

Na edição de domingo (11) do Soltando os Bichos, o gatinho Hulk surpreendeu a tutora ao ser derrotado pela soneca. O nome, dado em homenagem ao famoso personagem de desenho conhecido pela sua força, contrasta com a fraqueza do felino diante do sono.

Além do bichinho, outro destaque do programa foi o papagaio Sansão, que demonstrou seu talento no canto em dueto com a tutora Raquel, interpretando uma música inusitada: atirei o pau no gato! E a apresentação ainda contou com um miado da ave. Dá para acreditar?


Um dos momentos mais divertidos da edição foi o cabo de guerra entre a cachorrinha Jade e a pequena Alice. Determinada, a pet não soltou a corda em nenhum instante e lutou até o fim para garantir a vitória na disputa.

Soltando os Bichos

Sono

Música

