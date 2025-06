Resgate salva pit bull pintada de leopardo e nove filhotes presos torrando no calor extremo Tutor foi intimado e concordou em entregá-los, alegando que não tinha condições financeiras de cuidar dos animais RPet|Do R7 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 ) twitter

Manchas coloridas de Rainbow Brite chamaram a atenção nas redes sociais Arizona Humane Society

Um abrigo de animais no Arizona, EUA, recebeu um chamado inusitado no fim de maio. Moradores relataram que um “leopardo e seus filhotes” precisavam de resgate. Ao chegar no local, as equipes encontraram, na verdade, uma cadela pintada com manchas que imitavam a pelagem de um felino selvagem. Ela estava presa a uma coleira em meio ao calor extremo, junto com seus nove filhotes.

O resgate foi feito pela Arizona Humane Society, na cidade de Phoenix, em parceria com o Departamento de Polícia local. A cadela, uma pit bull de cinco anos, recebeu o nome de Rainbow Brite. Segundo os socorristas, a temperatura no momento do resgate era de 37°C, com o chão de concreto chegando a 56°C.

O tutor foi intimado e concordou em entregá-los, alegando que não tinha condições financeiras de cuidar dos animais. Rainbow Brite foi encaminhada para o Lazin Animal Foundation Trauma Hospital, uma das maiores unidades veterinárias dos Estados Unidos. Na chegada, os veterinários constataram que a temperatura corporal da cadela estava alta e que ela estava abaixo do peso, o que é preocupante para uma fêmea que ainda amamenta.

Após os primeiros atendimentos, a cadela e os filhotes foram transferidos para as suítes especiais de maternidade do abrigo. O local é preparado para receber cadelas prenhas ou lactantes em recuperação.

As manchas coloridas de Rainbow Brite chamaram a atenção nas redes sociais. O abrigo publicou vídeos no TikTok mostrando a cadela em recuperação e brincou com a situação, dizendo que “uma leoparda havia sido resgatada”. O caso também serviu para reforçar campanhas de conscientização da instituição contra o abandono e os riscos de deixar animais expostos ao calor intenso.

A Arizona Humane Society destacou que, em várias cidades do estado, manter animais presos ao ar livre em dias de calor extremo é considerado ilegal. A entidade também reforçou que Rainbow Brite e seus filhotes estarão disponíveis para adoção assim que passarem pelos procedimentos de castração, vacinação e alta veterinária.

