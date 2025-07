Tosadora é presa após ser flagrada agredindo cachorros nos EUA Polícia informou que pelo menos quatro cães de clientes foram vítimas das agressões RPet|Do R7 25/07/2025 - 19h42 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h42 ) twitter

Kirsten Rhea Taylor enfrenta quatro acusações de crueldade contra animais Gabinete do Xerife do Condado de Iredell

Uma funcionária de um pet shop na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi presa após ser flagrada agredindo cães durante sessões de tosa. Kirsten Rhea Taylor, de 28 anos, foi detida na cidade de Mooresville e enfrenta quatro acusações de crueldade contra animais.

As agressões ocorreram no estabelecimento Classy Critters, onde Taylor trabalhava como tosadora. Segundo o Departamento do Xerife do Condado de Iredell, a investigação começou após a divulgação de vídeos gravados por um colega de trabalho. As imagens foram publicadas nas redes sociais e mostram a mulher batendo em animais enquanto realizava os procedimentos.

Um dos vídeos mostra Taylor socando repetidamente um cachorro durante a escovação. Outro registra um filhote encolhido sendo arremessado contra uma parede. A polícia informou que pelo menos quatro cães de clientes foram vítimas das agressões enquanto estavam sob os cuidados do local.

Devido à gravidade das imagens, o caso foi repassado ao gabinete do xerife, que emitiu mandados de prisão contra a funcionária. Após ser localizada, Taylor foi presa e teve fiança estipulada em US$ 10 mil. Ela não trabalha mais no Classy Critters.

