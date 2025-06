Vídeo raro de orca atrai turistas para o litoral brasileiro; assista Espécie é ‘extremamente’ difícil de encontrar e gravar, segundo o fotógrafo RPet|Do R7 09/06/2025 - 17h48 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h59 ) twitter

Segundo Marcelo, essa foi a primeira vez que conseguiu filmar uma orca Reprodução/Instagram - @marcelo_click

Um vídeo que mostra uma orca nadando em águas profundas tem feito sucesso nas redes sociais e despertado o interesse de turistas por passeios de avistamento no litoral brasileiro. As imagens foram registradas com um drone por Marcelo Almeida, criador de conteúdo especializado na gravação de animais marinhos.

A gravação mostra a orca emergindo, mergulhando e nadando com agilidade até desaparecer no oceano. O animal foi identificado pelas marcas pretas e brancas características da espécie.

Segundo Marcelo, essa foi a primeira vez que conseguiu filmar uma orca. Ele explicou que, embora esses animais apareçam todos os anos, são extremamente difíceis de encontrar e gravar. “Consegui avistar as orcas a olho nu a cerca de 4 km de distância. Mesmo de longe, reconheci o animal. Aí levantei o drone e consegui filmar”, contou ao portal iG.

Ele destacou que a orca é a espécie mais difícil de registrar devido à sua velocidade e comportamento evasivo.

A rotina de Marcelo consiste em passar o dia inteiro observando baleias e outros animais marinhos, com pausa apenas para o almoço. Os vídeos são publicados nas redes sociais e têm sido usados para promover passeios turísticos de avistamento. Segundo ele, não há apoio governamental, mas o conteúdo tem alcançado grande repercussão online e ajudado a consolidar uma base de clientes.

Cada vez mais, profissionais do ecoturismo têm utilizado vídeos como esses para atrair visitantes e fortalecer o mercado de turismo ambiental, principalmente em regiões litorâneas. As publicações aumentam a visibilidade da atividade e ajudam a gerar demanda por passeios voltados à observação de espécies.

