Qual a relação do rock com os discos de vinil? Saiba quais os artistas que tiveram uma relação próxima com os bolachões VINEWS|Do R7 11/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Qual a relação do rock com os discos de vinil? VINEWS

Os discos de vinil têm uma relação intrínseca com o rock, sendo um dos principais formatos que ajudaram a consolidar o gênero como um fenômeno cultural e musical. Desde os anos 1950, quando o rock começou a ganhar popularidade, o vinil foi o meio escolhido para lançar álbuns e singles que marcaram gerações. A qualidade sonora, a durabilidade e a capacidade de armazenamento do vinil fizeram dele o formato ideal para capturar a energia e a autenticidade do rock.

Para saber mais sobre essa conexão fascinante, consulte a matéria completa no nosso parceiro VINEWS.

Leia Mais em VINEWS:

Mick Jagger relança ‘Greatest Hits’ em disco de vinil duplo

Conheça a Record Store Day, grande evento anual de culto ao disco de vinil

Benson Boone: ‘American Heart’ ganha edição em disco de vinil colorido